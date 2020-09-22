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«الحصيني» يتوقع: موجة باردة مع فرصة لحالة ممطرة في هذا التوقيت (فيديو)

«الحصيني» يتوقع: موجة باردة مع فرصة لحالة ممطرة في هذا التوقيت (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

قال خبير الأرصاد والطقس عبدالعزيز الحصيني: إن موجة الغبار التي شهدتها الرياض خلال الساعات القليلة الماضية،وحدوثها في هذا الوقت لا يُعتبر أمرًا غريبًا، خاصة مع الفترات الانتقالية بين الصيف والخريفومن ثم الشتاء.

 وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة “السعودية”، أن سبب حدوث موجة الغبار يعود لاختلاف مستويات الضغط الجوي بين شمال المملكة وجنوبها، كما أن المملكة تعيش منذ أكثر من 12 يوماً أجواء فصل الخريف.

 وتوقع حالة جوية باردة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مناطق المملكة، مع وجود فرص لتشكل حالة ممطرة.

 ولفت إلى أن الحالة الجوية الباردة ستبدأ خلال الأسبوع بعد المقبل في المنطقة الشمالية وتمتد مع مرور الوقت إلى المناطق الوسطى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ تلك الحالة في الخامس من أكتوبر المقبل

 وأشار إلى أن المملكة في الوقت الحالي تعيش فترة جيدة على مستوى الأجواء، بدأت بانخفاض درجات الحرارة في الليل.

 وتوقع أن تشهد الفترات النهارية انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما توقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا حتى الوصول إلى المستويات الطبيعية المعروفة عن فصل الشتاء.

 

 

 

 

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