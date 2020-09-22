تنبيه من «الأرصاد».. أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة ونجران

تواصل – واس:

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – المهد – ينبع ، تستمر حتى الساعة السابعة مساء .

كما نبّهت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات يدمه وحبونا وخباش وشرورة وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.