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«استشاري» ينتقد مبالغة المستشفيات الخاصة في أسعار العمليات والكشوفات الطبية

«استشاري» ينتقد مبالغة المستشفيات الخاصة في أسعار العمليات والكشوفات الطبية
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 تواصل – فريق التحرير:

انتقد استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي بن معيض، المبالغة في أسعار العمليات والكشوفات داخل المستشفيات الخاصة في المملكة، مستشهدًا بعمليات تكميم المعدة.

وأوضح “بن معيض” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أن عمليات التكميم لا تتجاوز 7 آلاف ريال، بينما تتراوح قيمتها في المستشفيات الخاصة من 18 – 55 ألف.

وأضاف: “العملية هذه (التكميم) في وجهة نظري المفروض أنها لا تتجاوز 7 آلاف ريال، لأن تكلفتها قليلة، فما الخسارة التي فيها على المستشفى أو الطبيب”.

وطالب “بن معيض” طالبًا بضرورة وضع أسعار محددة للكشوفات، منتقداً الأسعار الكبيرة للكشوفات الطبية والفحوصات في المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن الخلل في النظام العام.

 

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