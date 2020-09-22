استئصال ورم يزن 700 جرام من رقبة طفل رضيع في جازان

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نجح فريق طبي في قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في استئصال ورم من رقبة طفل رضيع يبلغ من العمر 15 شهرا.

وقال الفريق الطبي، إن الورم بلغ طوله 9 سم، ويزن 700 ‪ جراماً، ناشئ من عظمة الترقوة والعضلة القصية الترقوية، ممتد إلى الرقبة، حيث نتج عنه ضغط على الشرايين والأوردة، وانحراف للقصبة الهوائية مع عدم قدرة الطفل على الالتفاف للجهة اليمنى بشكل كامل بسبب ضغط الورم.

وأضاف أنه تم إجراء أشعة للطفل رنين مغناطيسي للورم وخزعة بأشعة الموجات فوق الصوتية لمعرفة امتداد وسلوك الورم، وذلك في عملية استغرقت قرابة 3 ساعات تم خلالها استئصال الورم وجزء من رأس العضلة الترقوي وهو موقع نشأة الورم، وفقا لـ”الرياض”.

وتابع الفريق الطبي أن الطفل يخضع للمتابعة الطبية الدقيقة إلى أن استقر وضعه الصحي، واستعاد قدرته على تحريك رأسه بشكل طبيعي، وعقب الاطمئنان سُمح له بمغادرة المستشفى دون أي مضاعفات.