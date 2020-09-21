يجمع خير الدنيا والآخرة.. دعاء أكثر منه النبي طوال حياته (فيديو)

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تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن الدعاء الجامع، الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة للإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به.
وقال الشيخ المصلح “جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أكثر ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) سواء في الصلاة أو في غيرها.
تعرف على الدعاء الذي كان يكثر النبي صل ىالله عليه وسلم أن يسأل الله به#خالد_المصلح#دروس_المصلح#برامج_المصلح#يوم_الجمعة#خطب_المصلح#فتاوى_المصلح@Dr_almoslehpic.twitter.com/oLiXMjd8wx
— خالد المصلح (@Dr_almosleh)September 21, 2020