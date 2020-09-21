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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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يجمع خير الدنيا والآخرة.. دعاء أكثر منه النبي طوال حياته (فيديو)

يجمع خير الدنيا والآخرة.. دعاء أكثر منه النبي طوال حياته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن الدعاء الجامع، الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة للإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به.

وقال الشيخ المصلح “جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أكثر ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) سواء في الصلاة أو في غيرها.

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