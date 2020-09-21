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شرح بالتفصيل.. طريقة إضافة درس بوربوينت في تطبيق «التيمز» (فيديو)

شرح بالتفصيل.. طريقة إضافة درس بوربوينت في تطبيق «التيمز» (فيديو)
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تواصل  – فريق التحرير:

نشر حساب ملتقى معلمي السعودية مقطع فيديو شرح من خلاله شرح من خلاله طريقة إضافة درس بوربوينت في تطبيق التيمز.

يذكر أن تطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.

لكن مع تعليق الدراسة والتحول للتعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، تم استخدام تيمز مؤخرًا بشكل واسع للتعلم عن بعد في المدارس.

ويتوفر تيمز في إصدارات 32 و64 بت لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، وكذلك إصدارات خاصة لأجهزة Mac وiPhone وAndroid وWindows Phone، يعتمد على نظام الدردشة في Office 365.

وكانت وزارة التعليم قد دعت الطلاب والطالبات، لتحميل تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

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