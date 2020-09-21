«الدفاع المدني» يوضح آخر تطورات حريق جبل عمد

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له، ولا يزال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب.

وأضاف أن ذلك يأتي “لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع البؤر المتبقية من حريق جبل عمد”.

وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين في إخماد الحريق في جبل عمد بمنطقة مكة المكرمة.