نظامياً.. العمل في اليوم الوطني بالقطاع الخاص يُحتسب بـ «أجر إضافي»

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تحتفل المملكة يوم الأربعاء المقبل باليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر 2020، وقررت وزارة الموارد البشرية أنه سيكون يوم إجازة رسمية للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية للنظام العام.

ويتساءل الكثير من العاملين في القطاع الخاص ممن تحتم عليهم ظروف العمل ممارسة أعمالهم في ذلك اليوم عن كيفية التعويض عن إجازة اليوم الوطني.

ويؤكد نظام العمل بالمملكة أن كل من يعمل في اليوم الوطني يعتبر عملاً اضافياً، حيث أن الفقرة (03) من المادة الــ(107) أكدت أن ساعات العمل التي تؤدى خلال أيام العطل والأعياد تُعد جميعها ساعات عمل إضافية، فيما أوضحت المادة الــ(107) من نظام العمل مقدار التعويض النقدي الذي يدفع للعامل عند تكليفه بعمل ساعات أو أيام إضافية، بأن للعامل أجر ساعة العمل العادي مضافاً إليها (50%) من أجر ساعته الأساسي.