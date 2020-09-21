الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نظامياً.. العمل في اليوم الوطني بالقطاع الخاص يُحتسب بـ «أجر إضافي»

نظامياً.. العمل في اليوم الوطني بالقطاع الخاص يُحتسب بـ «أجر إضافي»
0

تواصل – فريق التحرير:

تحتفل المملكة يوم الأربعاء المقبل باليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر 2020، وقررت وزارة الموارد البشرية أنه سيكون يوم إجازة رسمية للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية للنظام العام.

ويتساءل الكثير من العاملين في القطاع الخاص ممن تحتم عليهم ظروف العمل ممارسة أعمالهم في ذلك اليوم عن كيفية التعويض عن إجازة اليوم الوطني.

ويؤكد نظام العمل بالمملكة أن كل من يعمل في اليوم الوطني يعتبر عملاً اضافياً، حيث أن الفقرة (03) من المادة الــ(107) أكدت أن ساعات العمل التي تؤدى خلال أيام العطل والأعياد تُعد جميعها ساعات عمل إضافية، فيما أوضحت المادة الــ(107) من نظام العمل مقدار التعويض النقدي الذي يدفع للعامل عند تكليفه بعمل ساعات أو أيام إضافية، بأن للعامل أجر ساعة العمل العادي مضافاً إليها (50%) من أجر ساعته الأساسي.

مواد ذات صلة

هل ستتوقف أعمال «منصة مدرستي» في إجازة اليوم الوطني؟

هل ستتوقف أعمال «منصة مدرستي» في إجازة اليوم الوطني؟

«تداول» تعلن موعد إجازة اليوم الوطني بسوق الأسهم

«تداول» تعلن موعد إجازة اليوم الوطني بسوق الأسهم

«الموارد البشرية»: انطلاق الشراكة في إدارة الحالات الاجتماعية مع القطاع الخاص

«الموارد البشرية»: انطلاق الشراكة في إدارة الحالات الاجتماعية مع القطاع الخاص

«الجوازات» تكشف حقيقة فتح الرحلات الدولية بعد اليوم الوطني

«الجوازات» تكشف حقيقة فتح الرحلات الدولية بعد اليوم الوطني

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>