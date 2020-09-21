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توقعات طقس الثلاثاء.. غبار وسحب رعدية على 8 مناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. غبار وسحب رعدية على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، استمرار هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق “الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة”، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة 18 درجة مئوية في أبها.

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