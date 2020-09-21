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«النيابة» تحذر من إهانة علم المملكة والدول الصديقة.. سجن وغرامة مالية

«النيابة» تحذر من إهانة علم المملكة والدول الصديقة.. سجن وغرامة مالية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن علم المملكة والعلم الملكي يحظى بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

 

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