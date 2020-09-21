أمير منطقة الرياض يفتتح حملة «الصلاة نور»

تواصل – فريق التحرير:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، حملة “الصلاة نور” التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خالد بن عبدالله العسيري.

وتقدم حملة “الصلاة نور”برامج توعوية توجه بالمحافظة على الصلاة، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة التي تستمر ستة أشهر من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.

ونوه العسيري بما يلقاه فرع الرئاسة من دعم وتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض، مؤكداً حرص الجميع على الأعمال التوعوية والدعوية المنشودة.

من جهته ثمن سمو أمير منطقة الرياض ما تقوم به هيئة المعروف والنهي عن المنكر في تقديم حملات تهدف إلى المحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام ، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم للهيئات للقيام بمهامها في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.