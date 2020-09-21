الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمير منطقة الرياض يفتتح حملة «الصلاة نور»

أمير منطقة الرياض يفتتح حملة «الصلاة نور»
0

تواصل – فريق التحرير:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، حملة “الصلاة نور” التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خالد بن عبدالله العسيري.

وتقدم حملة “الصلاة نور”برامج توعوية توجه بالمحافظة على الصلاة، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة التي تستمر ستة أشهر من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.

ونوه العسيري بما يلقاه فرع الرئاسة من دعم وتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض، مؤكداً حرص الجميع على الأعمال التوعوية والدعوية المنشودة.

من جهته ثمن سمو أمير منطقة الرياض ما تقوم به هيئة المعروف والنهي عن المنكر في تقديم حملات تهدف إلى المحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام ، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم للهيئات للقيام بمهامها في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

مواد ذات صلة

يقلل زمن الاستجابة للبلاغات الواردة.. «أمير الرياض» يدشن برنامج «المسعف الإلكتروني»

يقلل زمن الاستجابة للبلاغات الواردة.. «أمير الرياض» يدشن برنامج «المسعف الإلكتروني»

«تحمل رسالة».. صورة لأمير الرياض أثناء استقبال مدير الشؤون الصحية الجديد

«تحمل رسالة».. صورة لأمير الرياض أثناء استقبال مدير الشؤون الصحية الجديد

بالصور.. أمير الرياض يستقبل المفتي

بالصور.. أمير الرياض يستقبل المفتي

بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يطلع على الإجراءات الاحترازية في إمارة الرياض ويستقبل منسوبيها

بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يطلع على الإجراءات الاحترازية في إمارة الرياض ويستقبل منسوبيها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة