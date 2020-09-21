ميزة مهمة تغيب عن مجموعة هواتف آيفون 12 المرتقبة

تواصل – وكالات:



من المتوقع أن تطلق آبل هاتف آيفون 12 في أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من أن الشركة عادة ما تقدم أفضل ما لديها في إصداراتها الجديدة، إلا أن التسريبات تقول إن تحديثاً هاماً قد يغيب عن مجموعة آيفون 12 المرتقبة.

على الرغم من المجموعة الرباعية من هواتف آيفون 12 التي تنوي آبل إطلاقها قريباً، تقول التسريبيات إن هذه الهواتف قد تفتقر لميزة أساسية تتمثل في عدم وجود شاشة 120 هرتز.

وتدّعي أحدث الشائعات أن جميع الطرز الأربعة الجديدة ستحتوي على شاشة 60 هرتز فقط، في حين تعتمد هواتف أخرى جديدة وخاصة من شركة سامسونغ على معدلات تحديث عالية لشاشاتها.

وفي حين استمرت هواتف أندرويد في تضخيم أحجام شاشاتها، نهجت آبل نهجاً يعتمد على إجراء تغييرات صغيرة على حجم شاشة الهاتف بدلاً من إطلاق هواتف بشاشات كبيرة.

وبحسب الخبراء، فإن شاشة 120 هرتز قد لا تكون ضرورية للاستخدام اليومي للهاتف، إلا أن وجود مثل هذه الشاشة يعطي شعوراً رائعاً، بسبب السرعة الفائقة في الاستخدام، خاصة عند استخدام أدوات التحكم بالإيماءات بدلاً من الأزرار الافتراضية، بحسب ما ورد في موقع “تومز جايد” الإلكتروني.