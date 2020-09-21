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«متحدث التعليم»: تدريس «الإنجليزية» من الصف الأول الابتدائي ضروري لسوق العمل

«متحدث التعليم»: تدريس «الإنجليزية» من الصف الأول الابتدائي ضروري لسوق العمل
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارةالتعليم، ابتسام الشهري، أنتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الإبتدائي يسهم في تحسين نواتج التعلم، والإعداد المبكر لسوق العمل.

وأعلن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، بدء تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي المقبل، ضمن خطط الوزارة الموضوعة للتطوير.

جاء ذلك في مقابلة للوزير على قناة “الإخبارية” وأكد فيها إجراء تغيرات تستهدف مصلحة الطالب ومصلحة المواطن المستقبلي وأن يكون خريج التعليم مواطن يكون أول شيء منافس عالميا حاصل على مختلف الكفايات التي تؤهله أن يكون منافساً على مستوى الأسواق العالمية.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    ارجو الأغاالاختبارات انا فتحت البرنامج مافهمت شي رحت حذفته الاختبارات وقتها غلط جدااا حطو في المنضومه شرح الدروس فقط لا غير يجب الأغا الاختبارات أرجوكم