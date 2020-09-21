«الغذاء والدواء» توضح الفرق بين البطاقة الغذائية ‏و«التغذوية»

تواصل – فريق التحرير:
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في رسالة توعوية، عدة فروق مهمة للتمييز بين كل من ”البطاقة الغذائية” و”البطاقة التغذوية”.
وأوضحت الهيئة أن البطاقة الغذائية هي المطبوعة على عبوة المادة الغذائية، وتوضح اسم المنتج، وتاريخ الصلاحية، والمكونات، ومعلومات الحساسية، بينما البطاقة التغذوية هي الجدول المرفق مع البطاقة الغذائية، والذي يوضح حجم الحصة، والسعرات الحرارية، وكمية العناصر الغذائية، ونسبة الاحتياج اليومي.
وأكدت أن أهمية البطاقة تكمن في المساعدة على اختيار منتجات أكثر صحية، عن طريق معرفة نسبة الاحتياج اليومي المدونة بجانب كل عنصر.
وأشارت إلى أنه يجب أن تكون نسب الدهون والدهون المشبعة والمتحولة والكوليسترول والسكريات والصوديوم 5% أو أقل، فيما تصل نسبة الألياف والفيتامينات والمعادن إلى 20% فأعلى، بينما تكون المادة المحتوية على 400 سعر حراري أكثر ضررًا، والحدود المثلي 100 سعر حراري، والمنخفضة 40 سعرا حراريا.