الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الغذاء والدواء» توضح الفرق بين البطاقة الغذائية ‏و«التغذوية»

«الغذاء والدواء» توضح الفرق بين البطاقة الغذائية ‏و«التغذوية»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في رسالة توعوية، عدة فروق مهمة للتمييز بين كل من ‏‏”البطاقة الغذائية” و”البطاقة التغذوية”.‏

وأوضحت الهيئة أن البطاقة الغذائية هي المطبوعة على ‏عبوة المادة الغذائية، وتوضح اسم المنتج، وتاريخ الصلاحية، ‏والمكونات، ومعلومات الحساسية، بينما البطاقة التغذوية هي الجدول المرفق ‏مع البطاقة الغذائية، والذي يوضح حجم الحصة، والسعرات ‏الحرارية، وكمية العناصر الغذائية، ونسبة الاحتياج اليومي.‏

وأكدت أن أهمية البطاقة تكمن في المساعدة على اختيار ‏منتجات أكثر صحية، عن طريق معرفة نسبة الاحتياج اليومي ‏المدونة بجانب كل عنصر.‏

وأشارت إلى أنه يجب أن تكون نسب الدهون والدهون المشبعة ‏والمتحولة والكوليسترول والسكريات والصوديوم 5% أو أقل، ‏فيما تصل نسبة الألياف والفيتامينات والمعادن إلى 20% فأعلى، ‏بينما تكون المادة المحتوية على 400 سعر حراري أكثر ضررًا، ‏والحدود المثلي 100 سعر حراري، والمنخفضة 40 سعرا ‏حراريا.‏

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» توضح: «المكملات الغذائية» القادمة من الخارج لا تخضع لأنظمتنا

«الغذاء والدواء» توضح: «المكملات الغذائية» القادمة من الخارج لا تخضع لأنظمتنا

«الغذاء والدواء»: ضبط 144 ألف عبوة لمنتجات تجميلية غير مرخّصة بجدة

«الغذاء والدواء»: ضبط 144 ألف عبوة لمنتجات تجميلية غير مرخّصة بجدة

«الغذاء والدواء» توضح الفرق بين أنواع السكر في الأطعمة والمشروبات (فيديو)

«الغذاء والدواء» توضح الفرق بين أنواع السكر في الأطعمة والمشروبات (فيديو)

«الغذاء والدواء» تكشف عن الأعشاب والنباتات المحظور بيعها في المملكة

«الغذاء والدواء» تكشف عن الأعشاب والنباتات المحظور بيعها في المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>