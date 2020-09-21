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6 نصائح مهمة لمرضى «الربو» تحميكم من أضرار الغبار (إنفوجراف)

6 نصائح مهمة لمرضى «الربو» تحميكم من أضرار الغبار (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض من خطورة وتأثير الغبار على مرضى الربو والجهاز التنفسي.

وقال المستشفى، في إنفوجرافيك توعوي عبر “تويتر”، إن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، ومن طرق الوقاية ما يلي:

– احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

– تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى.

– احرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

تنبيهات لمرضى الربو

– احمل معك دوما بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية.

– يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب له.

– توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

 

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