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شركة «لوجيتك» تصدر حافظة لوحة مفاتيح ثورية.. المزايا والسعر

شركة «لوجيتك» تصدر حافظة لوحة مفاتيح ثورية.. المزايا والسعر
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت شركة لوجيتك إصداراً جديداً من حافظة لوحة المفاتيح Folio Touch مزودة بلوحة تتبع للجهاز اللوحي أبل “آي باد آير 4” الجديد، والتي تعتبر بديلاً منخفض الكلفة لحافظة لوحة المفاتيح Magic Keyboard من أبل، إذ يبلغ سعرها 160 يورو وستطرحها الشركة عبر متجر أبل في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الشركة السويسرية أن توصيل حافظة لوحة المفاتيح الجديدة توصل عبر Smart Connector على الجانب الخلفي للحاسوب اللوحي، بنفس طريقة توصيل حافظة لوحة المفاتيح من أبل، ولا تحتاج الحافظة للشحن مطلقاً.

وتزخر حافظة اللوحة الجديدة بأزرار مضيئة، وتتضمن أزراراً وظيفية للتحكم في سطوع الشاشة أو الصوت، ولم تعد هناك حاجة للزر الرئيسي Home كما في السابق لأن لوحة التتبع في حافظة لوحة المفاتيح تدعم إيماءات اللمس المتعدد، التي تتيح للمستخدم التبديل بين التطبيقات بسرعة.

وأشارت شركة لوجيتك إلى أن حافظة لوحة المفاتيح تدعم الحاسوب اللوحي آيباد بصورة أفضل من حافظة أبل Magic Keyboard لأنها تحيط حواف الجهاز باللدائن البلاستيكية.

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