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تسهيلاً على المستفيدين.. وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة «صحيفة الدعوى» بشكلها الجديد

تسهيلاً على المستفيدين.. وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة «صحيفة الدعوى» بشكلها الجديد
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تواصل- واس:

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد وَفْق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ مما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخِدْمات العَدْلية.

وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتجلى ذلك في إجراءات مرقمنة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.

كما تضمنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات والمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه من خلال حساب المستفيد في بوابة ناجز الإلكترونية.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa بالدخول على خِدْمات “القضاء” خدمة صحيفة الدعوى وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب وستصل رسالة للمستفيد بقبول الدعوى أو استكمال المتطلبات في عملية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.

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