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«الزعاق»: غداً بداية فصل الخريف.. تتساوى ساعات الليل مع النهار (فيديو)

«الزعاق»: غداً بداية فصل الخريف.. تتساوى ساعات الليل مع النهار (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إن اليوم الاثنين آخر أيام فصل الصيف، وغداً أول أيام فصل الخريف.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه في فصل الخريف تتساوى ساعات الليل مع النهار، لتشرق الشمس في الساعة السادسة صباحاً، وتغرب في السادسة مساء.

وأوضح أنه تبقى 20 يوماً على موسم الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية و90 يوماً على فصل الشتاء.

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