أسعار «الذهب» تحقق ارتفاعًا بالتزامن مع تراجع «الدولار»

تواصل – وكالات

حققت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتُسجّل 1952.59 دولار للأونصة، مدعومة بضعف الدولار، الذي تراجع أمام سلة من العملات الرئيسية.

ووفقً لـ”رويترز”، فقد تراجعت مؤشرات الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي)، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، الذي سيمثل أمام لجان للكونغرس هذا الأسبوع.

يذكر الذهب كان قد ارتفع بنحو 29% هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من عواقب فيروس كورونا.