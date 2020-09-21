الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«تداول»: تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية لتصل إلى 124.3 مليار ريال 

«تداول»: تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية لتصل إلى 124.3 مليار ريال 
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات هيئة السوق المالية وتقرير مستجدات الاستثمار في المملكة للربع الثاني 2020 تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية بما يعادل 90 مرة في 4 سنوات.

ودفعت الثقة في مناخ الاستثمار وتحسين ظروف الاستثمار المحلي وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية نحو ارتفاع الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية بنسبة 49.6% بنحو 10.995 مليارات ريال لتصل إلى 33.1 مليار دولار «124.305 مليار ريال»، حيث تضاعفت 90 مرة مقارنة بقيمتها البالغة 371 مليون دولار في الربع المماثل من 2016.

وتظهر تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية في «تداول» وفق بيانات هيئة السوق المالية نموا كبيرا منذ الربع الثالث من 2015 وفق البيانات المتاحة، حيث سجلت 122 مليون دولار في الربع الثالث ثم ارتفعت إلى 372 مليون دولار بالربع التالي.

وشهدت دخول الصفقات المليارية في الربع الأول من 2017 وسجلت 1.236 مليار دولار، وواصل بعدها النمو لتسجل 3.885 مليارات دولار في الربع الأول من 2018 ثم ارتفعت إلى 6.925 مليارات دولار في الربع المماثل من 2019.

تجدر الإشارة إلى أن بالمحفظة الاستثمارية هي ما يملكه فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من أسهم وسندات استثمارية والتي قد تكون في مشاريع وشركات مختلفة، أي هي الحالة التي يتم فيها توزيع رأس المال على عدد من الاستثمارات وتجنب استثمارها في مشروع أو شكل واحد تجنبًا للمخاطر التي قد تنتج عن وضع كامل رأس المال في مشروع واحد، والذي بخسارته قد يؤدي إلى خسارة كل رأس المال، أما في المحفظة الاستثمارية يكون رأس المال موزعا على عدد من الأصول وبالتالي بخسارة أي منها لا يؤدي ذلك لخسارة كامل رأس المال.

مواد ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها أكثر من 13 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها أكثر من 13 مليار ريال

«تداول» تعلن موعد إجازة اليوم الوطني بسوق الأسهم

«تداول» تعلن موعد إجازة اليوم الوطني بسوق الأسهم

«تداول»: «STC» تعلن عدم التوصل لاتفاق للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر»

«تداول»: «STC» تعلن عدم التوصل لاتفاق للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر»

«السوق المالية» توافق على طلب «زين» تخفيض رأس مالها

«السوق المالية» توافق على طلب «زين» تخفيض رأس مالها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>