«سكني» يكشف عن أعداد الأسر المستفيدة من خيار «البناء الذاتي»

تواصل- فريق التحرير:

كشف برنامج “سكني” عن عدد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي في الفترة من بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت الأسر المستفيدة من القرض أكثر من 51 ألف أسرة.

ووفقاً لـ” المدينة”، يُمكّن القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، المواطنين المستحقين الذين يمتلكون أراضٍ سكنية من تملك المسكن المناسب من خلال دعمهم للحصول على قرض عقاري مدعوم الفوائد بنسبة تصل إلى 100%.

ويُشترط للحصول على القرض أن يكون المواطن مستحقاً لدعم «سكني» ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري.

كما يُتيح تطبيق وموقع «سكني» خدمة التصاميم الهندسية» لمستفيدي خيار البناء الذاتي الراغبين بالبناء من خلال الحصول على مجموعة من التصاميم الهندسية التنفيذية عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين.

يُذكر أن برنامج «سكني» تمكّن خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 2020 من خدمة نحو 254 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول والخيارات التي يقدمها، وتشمل شراء الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي السكنية أو البناء الذاتي، وذلك ضمن مستهدفه البالغ 300 ألف أسرة حتى ديسمبر المقبل.