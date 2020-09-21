مختص بالموارد البشرية يوضح أسباب تأخر توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص (فيديو)

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أكد المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز الحبيب، أن توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص في المملكة أصبح أمراً مهماً في المراحل القادمة؛ وذلك لتأثيرها على القرارات الاستراتيجية.

وأوضح الحبيب خلال لقائه ببرنامج “تم” على قناة “السعودية”، أن عدم توطين قطاعات معينة في بعض الشركات يرجع إلى عدة أسباب من بينها “الممانعة” بمعنى عدم تمكين المواطنين من الحصول على المعرفة الكافية داخل العمل، وسيطرة بعض الجنسيات الوافدة على الوظائف القيادية.

وأشار إلى أنه تم تجاوز توطين الوظائف الابتدائية كالمحاسبة ومجال الاتصالات وخدمة العملاء، لكن هناك حاجة أكبر لتوطين الوظائف القيادية الكبرى.