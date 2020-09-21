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مختص يُحذّر من العروض والتخفيضات الوهمية بـ«محلات الذهب»

مختص يُحذّر من العروض والتخفيضات الوهمية بـ«محلات الذهب»
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تواصل – فريق التحرير:

حذر مختص من استغلال العملاء عن طريق عروض وتخفيضات وهمية بمحلات الذهب بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال ظافر الدوسري المتخصص في توعية المستهلك حول الذهب والمجوهرات، إنه خلال هذه الأيام تتدفق العروض والتخفيضات من المحلات التجارية من ضمنها محلات الذهب والمشاركة في الاحتفالية بإعلانات وهمية أو مضللة للمستهلك وجذبه للشراء بالأسعار الحقيقية لا بالخصومات، بحسب “عكاظ”.

وبين “الدوسري” أن معدن الذهب ليس به تخفيضات، لأن سعره مرتبط بالبورصة العالمية، ولا يمكن لتاجر أن يخفض سعر البورصة 5%، وإنما تكون التخفيضات أو العروض على أجور المصنعية فقط لا الذهب.

كما أشار إلى أن التخفيضات تكون في عالم المجوهرات بنسبة معقولة 20-30% وبحد أعلى 50% حسب لائحة وزارة التجارة، لأن مكاسب المجوهرات أكبر ونوعيات مختلفة، وتحصل فيها تخفيضات، إذ إن الألماس والأحجار الكريمة هي القطع الوحيدة التي يمكن بيعها بالعروض الموسمية لأنها تسعر بالقطعة لا بالوزن.

وتابع المختص بتوعية المستهلك قائلًا: “غالب التلاعب يكون بالأوزان والعيارات بهدف الغش أو بيع مصوغات غير نظامية وغير مدموغة، لذا يجب التوجه لشيوخ الصاغة للتأكد من الأوزان والعيارات والتأكد مما يكتب في فاتورة الشراء وتفاصيلها. وحث على إبلاغ الجهات المعنية لحماية المستهلك في حال أي مخالفة، مؤكداً أن وزارة التجارة تراقب الإعلانات المضللة.

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