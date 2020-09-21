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الدمام.. استئصال كيسٍ يزن 8 كجم من مبيض فتاة عشرينية

الدمام.. استئصال كيسٍ يزن 8 كجم من مبيض فتاة عشرينية
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تواصل – واس:

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في استئصال كيس يزن ٨ كيلو جرامات، بواسطة المنظار البطني من مبيض فتاة عمرها 22 عاماً.

وتبين عند استقبال الفتاة وإجراء الأشعة التلفزيونية وجود انتفاخ في منطقة البطن بما يعادل قياس الحمل في الشهر الثامن، وكان تقييم الحالة في عيادة النساء بالمستشفى، وتقرر بعد ثبوت سلامة جميع الفحوص السابقة للعملية إجراء عملية إزالة الكيس بواسطة المنظار البطني.

وكان إجراء العملية بالمنظار وسحب السائل المقدر بـ 8 ليترات، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة.

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