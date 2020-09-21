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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استلام الأحكام إلكترونيًا.. خدمة جديدة يطلقها «ديوان المظالم» عبر منصة «معين»

استلام الأحكام إلكترونيًا.. خدمة جديدة يطلقها «ديوان المظالم» عبر منصة «معين»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق ديوان المظالم خدمة استلام نسخة من «الأحكام التنفيذية والنهائية» الصادرة عن المحاكمة بشكلٍ إلكترونيٍ، وذلك عبر منصة معين دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

وتتميز هذه الخدمة بإتاحتها للمستفيد إمكانية استلام صورة نسخة الحكم الصادر من محاكم ديوان المظالم بعد تذييله بالصيغتين التنفيذية والنهائية، كما يستطيع أطراف الدعوى التحقق من صحة صورة نسخة الحكم المُستَلَمة بطريقة إلكترونية تتضمن معايير عالية الدقة، للحفاظ على سرية وفعالية النسخة الإلكترونية للحكم.

فيما  تتيح منصة معين متابعة حالة الطلب لهذه الخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حالة الموافقة على الطلب أو رفضه، كما تتيح منصة معين الإلكترونية تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بصورة إلكترونية متكاملة.

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