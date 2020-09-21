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بالصور.. تطييب «الكعبة المشرفة» بمشاركة «السديس» ومنسوبي «شؤون الحرمين»

بالصور.. تطييب «الكعبة المشرفة» بمشاركة «السديس» ومنسوبي «شؤون الحرمين»
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تواصل – فريق التحرير:

تشرف مسؤولو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى رأسهم الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتطييب الكعبة المشرفة.

جاء ذلك بعد أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة، أمس، حيث تم تطييب الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع الطيب كما تم تطييب كسوة الكعبة المشرفة أيضاً وذلك تعظيماً لبيت الله العتيق.

وشارك في تطييب الكعبة المشرفة سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على مكتب الرئيس الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والمدير المناوب للحرم المكي الشريف الأستاذ حمود العيادة.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أنشأت وحدة خاصة بالتطييب والبخور، مهمتها تطييب الكعبة المشرفة والبيت العتيق بشكل دائم.

يأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

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