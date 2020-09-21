«صحة تبوك»: تغريم طبيب وصيدلي 75 ألف ريال لارتكابهما هذه المخالفات

تواصل- فريق التحرير:

عاقبت لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، طبيباً بإصدار قرار بتغريمه مبلغ وقدره 70 ألف ريال.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن العقوبة جاءت على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أصدرت اللجنة قراراً بمعاقبة صيدلي بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، بعد أن رفض العمل بسياسات ومعايير الجودة بقسم الصيدلة.

ورفض الصيدلي التوقيع على جميع الأوراق التي تتعلق بسياسات وإجراءات الجودة، حيث اعتمد وزير الصحة توفيق الربيعة تلك القرارات.