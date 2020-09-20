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جامعة جدة تستحدث عددا من برامج الماجستير وتقر مبادرة الجيل الربع

جامعة جدة تستحدث عددا من برامج الماجستير وتقر مبادرة الجيل الربع
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تواصل – جدة:

استحدث مجلس جامعة جدة برئاسة الدكتور عدنان الحميدان، أمس الأحد، عددًا من برامج الماجستير، كما تم إقرار مبادرة الجيل الربع.

جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ التي عقدها المجلس عن بعد عبر برنامج “بلاك بورد” بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة وذلك نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

واتخذ المجلس قرارات ومنها: إحاطة المجلس بموضوعات اجتماع مجلس الجامعة (بالتفويض) للعام 1442هـ ، وإقرار عددٍ من مذكرات التفاهم بين جامعة جدة وكل من جامعة بيركلي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنصة كورسيرا، وإدارة التعليم بصبيا، وكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة التخصصات الطبية.

كما أقر مجلس الجامعة مبادرة الجيل الرابع للتعليم في جامعة جدة، وإقرار مبادرة التسريع الأكاديمي ومبادرة مسارات الموهبة ضمن برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين.

هذا إلى جانب إقرار عددٍ من برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة ومنها برنامج الماجستير في الطاقة البديلة المستدامة من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وبرنامج ماجستير التربية الخاصة المقدم من قسم التربية الخاصة بكلية التربية، وبرنامج الماجستير في المناهج والتدريس المقدم من قسم المناهج والتدريس بكلية التربية، وبرنامج ماجستير التربية في السياسات والنظم التربوية المقدم من قسم إدارة وأصول التربية بكلية التربية، وتم أيضًا إقرار آلية التمديد الاستعانة لعضو هيئة التدريس (سعودي) بعد بلوغه سن التقاعد النظامي، وتعيين أعضاء المجلس العلمي.

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