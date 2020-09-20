الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مرض نادر يوقف تجارب على لقاح كورونا في أمريكا

مرض نادر يوقف تجارب على لقاح كورونا في أمريكا
0

تواصل – وكالات:

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق التجارب على لقاح لفيروس كورونا، بعد تعرض بعض المتطوعين خلال تجارب أجريت في بريطانيا لحالة صحية نادرة.

وعبر عدد من الخبراء عن مخاوفهم بشأن تجارب اللقاح الذي تعمل عليه شركة AstraZeneca بعد أن أكدت الشركة أن اثنين من المتطوعين البريطانيين يعانون من أمراض عصبية خطيرة، وبسبب ذلك تم إيقاف الدراسة على اللقاح مرتين حتى الآن.

وقالت AstraZeneca إن أول متطوع تلقى جرعة واحدة من اللقاح قبل أن يصاب بحالة نادرة من التهاب النخاع الشوكي، يعرف باسم التهاب النخاع المستعرض، وهو مرض التهابي نادر يتسبب في إصابة الحبل الشوكي بدرجات متفاوتة من الضعف والتغيرات الحسية والضعف اللاإرادي.

وأضافت الشركة أنها لم تتمكن من تأكيد نفس التشخيص لدى المريض الثاني، والذي تعرض لوعكة صحية بعد حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح، لكن شخصاً مطلعاً أكد لصحيفة التايمز البريطانية تشخيص إصابة المريض الثاني بالتهاب النخاع المستعرض.

مواد ذات صلة

وزير التعليم يكشف عن بعض التدابير والإجراءات بعد جائحة كورونا (فيديو)

وزير التعليم يكشف عن بعض التدابير والإجراءات بعد جائحة كورونا (فيديو)

«متحدث الصحة»: المملكة ستحصل على حصتها من «لقاح كورونا» فور اعتماده

«متحدث الصحة»: المملكة ستحصل على حصتها من «لقاح كورونا» فور اعتماده

«متحدث الصحة»: نجني ثمار “العودة بحذر” ونشهد تحسناً في جميع مؤشرات كورونا

«متحدث الصحة»: نجني ثمار “العودة بحذر” ونشهد تحسناً في جميع مؤشرات كورونا

هل سيلان الأنف لدى الأطفال مؤشر على الإصابة بـ«كورونا»؟

هل سيلان الأنف لدى الأطفال مؤشر على الإصابة بـ«كورونا»؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>