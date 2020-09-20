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مواطن يروي قصة تحوله من مدير براتب 40 ألف ريال إلى بائع شاي (فيديو)

مواطن يروي قصة تحوله من مدير براتب 40 ألف ريال إلى بائع شاي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن سلطان السبيعي، الذي اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي باسم “أبو عثمان”، قصة تحوله من مدير موارد بشرية في مؤسسة كبيرة براتب 40 ألف ريال إلى بائع في “بسطة شاي”.

وقال أبو عثمان إن الشركة التي يعمل فيها أنهت التعاقد معه بعد 20 شهراً من عمله معهم، ومن ثم اتجه الى العمل الخاص في مجال العقار ونظراً لقلة خبرته لم يوفق.

وتابع المواطن سلطان السبيعي الشهير بـ”أبو عثمان”، أنه اتجه بعد ذلك إلى أخذ قرض وشراء “فود ترك” ولكنه لم يستطع المواصلة في هذا المجال لأن العمل فيه شاق ويتطلب مجهودا كبيرا والدخل لن يكفي لشخص لديه أسرة وعليه إيجار منزل.

وأوضح أنه لم يتقدم للوظائف الحكومية لأن التركيز فيها أصبح للعناصر الشابة، وقرر فتح بسطة الشاي بعد أن فشل في الحصول على وظيفة في القطاع الخاص.

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