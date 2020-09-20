واشنطن: برنامج الصواريخ الإيرانية تهديد خطير للأمن الإقليمي

تواصل – فريق التحرير:

أكدت واشنطن أن برنامج الصواريخ الإيرانية تهديد خطير للأمن الإقليمي، بسبب سعي طهران لتطوير صواريخ باليستية ونشرها خارج الحدود.

وكشف تقرير حديث لوزارة الخارجية الأميركية تفاصيل جديدة عن برنامج الصواريخ الإيرانية ومؤهلاتها، الأمر الذي اعتبرته واشنطن يشكل “تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي”.

واستهل التقرير بالحديث عن التهديد الذي تشكله طهران، من خلال تطويرها للصواريخ الباليستية ونشرها في عدد من دول العالم، مما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، فيما قالت الخارجية الأميركية إن إيران “تمتلك أكبر قوة صاروخية وأكثرها تنوعا في الشرق الأوسط، مع أكثر من 10 أنواع من الصواريخ الباليستية سواء في مخزونها أو قيد التطوير”.

وأضافت “يواصل النظام نشر مجموعة من الأنظمة قصيرة المدى ومتوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب والسائل”.