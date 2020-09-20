مؤسسة النقد تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الأحد، صدورَ مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إصدار هذه المبادئ يأتي ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

وأضافت مؤسسة النقد أنه يمكن الاطلاع على مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر (الرابط).