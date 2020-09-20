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«متحدث الصحة»: نجني ثمار “العودة بحذر” ونشهد تحسناً في جميع مؤشرات كورونا

«متحدث الصحة»: نجني ثمار “العودة بحذر” ونشهد تحسناً في جميع مؤشرات كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

 قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن المملكة تجني ثمار “العودة بحذر”، من خلال تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

 وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليوم: “نشهد تحسنا في جميع المؤشرات المتعلقة بفيروس كورونا”.

وأضاف أنه يمكن للجميع الاحتفال بـ “اليوم الوطني” بالتمسك بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه بإمكان الجميع الإبلاغ عن المحلات التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية.

وحول التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا، أكد “متحدث الصحة” أن المملكة مستمرة في التواصل والعمل مع الدول المنتجة للقاح كورونا، وسوف تتوفر عند اعتمادها.

ونوه بأن إجمالي الفحوص في المملكة 6,049,949 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

 

 

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