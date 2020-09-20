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«النقل» توضح شروط وضوابط تأجير الأفراد لسياراتهم الخاصة

«النقل» توضح شروط وضوابط تأجير الأفراد لسياراتهم الخاصة
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للنقل، شروط وضوابط تأجير الأفراد سياراتهم الخاصة من خلال تطبيقات المنشآت الحاصلة على الترخيص أو المواقع الإلكترونية.

وأبانت الهيئة في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الأحد، أنه يمكن للمنشآت تأجير سياراتها المخصصة لنقل الركاب بالدقيقة أو بالساعة أو باليوم في أي موقع تتوفر فيه السيارة كالمواقف العامة والمطارات وبدون مكتب تأجير.

وأشارت إلى 7 مزايا لتلك الخدمة أبرزها أنها خدمة ذاتية وغير محددة بساعات عمل، وكذلك سهولة الحصول عليها، وزيادة الدخل للأفراد، والتكامل مع النقل العام، وتقليل تكلفة النقل، والمساهمة في تقليل التلوث البيئي، فضلا عن التغطية الجغرافية الواسعة.

وأكدت أن شروط الخدمة تتطلب، أن يكون مالك السيارة سعودي الجنسية، وعمر السيارة لا يزيد على خمس سنوات، وعدم تسجيل أكثر من سيارة للفرد، وأن تكون ملكية السيارة للفرد بشكل مباشر، ورخصة السير وشهادة الفحص سارية المفعول، إضافة إلى تغطية التأمين الشامل على السيارة.

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