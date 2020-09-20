محافظ “الاستثمارات العامة”: نمتلك أصولاً عقارية ضخمة مثل “نيوم” لم يتم وضع قيمتها بعد

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كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان عن الفرص التي أحدثتها جائحة كورونا، والتي ساهمت في تنويع استثمارات الصندوق وتحقيق أرباح عالية في فترة قصيرة.

وبحسب حوار لـ”الرميان” بإحدى المجلات الأجنبية، أشار إلى أصول عقارية ضخمة يمتلكها الصندوق مثل مشروع نيوم الذي لم يتم وضع قيمة له حتى الآن .

وتابع محافظ الصندوق بقوله إننا نسعى إلى خلق سياحة صديقة للبيئة، وهذا جزء من رؤية 2030م ، مُضيفًا: ننوي فتح مكتب للصندوق في نيويورك في أواخر الربع الرابع أو أوائل الربع الأول من العام 2021، كما نخطط لافتتاح مكتب آخر في لندن.

وذكر “الرميان” أن الصندوق استثمر في شركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية بمبلغ 1.5 مليار دولار ، فيما كان الصندوق يستهدف بدء الإنتاج التجاري مع بداية العام لكن “كوفيد 19” أدى إلى تأجيل المشروع إلى الربع الأول من 2021.