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«النيابة» تأمر بحبس مقيم أفريقي تورط في قضايا رشوة وغسيل أموال

«النيابة» تأمر بحبس مقيم أفريقي تورط في قضايا رشوة وغسيل أموال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن النيابة العامة أمرت بتمديد حبس مقيم أفريقي مشتبه في تورطه في قضايا عدة.

وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه القضايا المتورط فيها الرشوة والتستر التجاري، وغسل أموال، وتشغيل عمالة لحسابه الخاص، فضلاً عن تورطه في أعمال منافية للآداب، وتجاوزه للنظام- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأكدت المصادر أن المتهم أقر أنه كان يروج لنفسه بالتعقيب على المعاملات في عدد من الجهات مستغلاً بعض الأسماء.

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيقات لتتبع المتهم ورصد حساباته وتحويلاته، ودلت المعلومات أن المتهم كان سبباً في تورط عدد من الأفراد تم القبض عليهم في قضايا عدة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم طلب من موظف مقبوض عليه العمل سوياً على تسوية بلاغات مقابل 20 ألف ريال عن كل معاملة.

 

 

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