«تكافل» تدعم أبناء الأسر الضمانية بـ900 مليون ريال لشراء الأجهزة اللازمة للدراسة

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن حجم الدعم المقدم من مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات أبناء لأسر الضمانية.

ووفقاً لـ” الرياض”، بلغ حجم الدعم المقدم من المؤسسة ومبادرة العطاء الرقمي حوالي 900 مليون ريال لشراء الأجهزة اللوحية التي تمكنهم من مواصلة تعليمهم عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأكدت المصادر أن مؤسسة تكافل ستنهي من توزيع أكثر من 70 ألف جهاز لوحي تشمل 2000 لابتوب بالإضافة لأجهزة لوحية (تابلت) للطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية المشمولين في خدمات المؤسسة وذلك خلال أسبوعين.

كما أنهت مؤسسة تكافل الخيرية إيداع إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وشملت ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 135 مليون ريال.

ودعت المؤسسة أسر الطلاب تخصيص هذه الإعانة لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال مبادرة التمكين الرقمي تعينهم على الدراسة عن بعد.

وشملت هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.