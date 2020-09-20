«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع عبر قنوات عين

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم، جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الرابع عبر قنوات عين.

وأوضحت الوزارة أن البث سيكون مباشرًا عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، يبدأ للمرحلة الثانوية المستويات (الأول والثالث والخامس) و(عام اختياري- تحفيظ اختياري) وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) في التاسعة صباحًا ويُعاد طوال اليوم.

كما يبدأ لصفوف (الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والسادس الابتدائي) في الثالثة مساءً، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

إليكم جدول الأسبوع الرابع الخاص بدروس الحصص اليومية لكافة المراحل:

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الرابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/cX6AqiUwyb — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 20, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الرابع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/vjRv0wRxie — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 20, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الرابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/jlgx4vWx61 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 20, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الرابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/i6OBPGF6ve — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 20, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الرابع، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/BPG3X6e77G — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 20, 2020