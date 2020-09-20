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«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع عبر قنوات عين

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع عبر قنوات عين
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، اليوم، جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الرابع عبر قنوات عين.

وأوضحت الوزارة أن البث سيكون مباشرًا عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، يبدأ للمرحلة الثانوية المستويات (الأول والثالث والخامس) و(عام اختياري- تحفيظ اختياري) وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) في التاسعة صباحًا ويُعاد طوال اليوم.

كما يبدأ لصفوف (الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والسادس الابتدائي) في الثالثة مساءً، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

إليكم جدول الأسبوع الرابع الخاص بدروس الحصص اليومية لكافة المراحل:

 

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