«الغذاء والدواء» توضح: «المكملات الغذائية» القادمة من الخارج لا تخضع لأنظمتنا

تواصل- فريق التحرير:

كشف المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج، أن كل دواء يحمل وصفة طبية ويتم شراؤه عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات يخضع للنظام وله إجراءات خاصة عند وصوله إلى المنافذ.

وأوضح أن المكملات الغذائية التي تصل من خارج المملكة لا تخضع لأنظمة هيئة الغذاء والدواء كونها من المنتجات العامة ومع ذلك يتم تحليله في المطارات –وفقا ًلـ«عكاظ»- .

ورفض المفرج التعليق على أسعار الأدوية في الصيدليات المحلية، وأكد أن لها لائحة خاصة ومنشورة عبر الموقع الرسمي لهيئة الغذاء والدواء.

وانتشرت أخيراً إعلانات ترويجية بالمملكة، بعد جائحة كورونا، لأدوية ومكملات غذائية عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الذكية ما ساهم في خلق سوق ضخمة روادها من الشباب والفتيات، للاستفادة من العروض والأسعار المخفضة، وحفزهم إلى منصات التواصل عدم وفرة هذه المنتجات في الأسواق السعودية والصيدليات.