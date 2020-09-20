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توقعات «الأرصاد» لطقس الأحد.. سُحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الأحد.. سُحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق
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تواصل – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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