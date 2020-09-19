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هل سيلان الأنف لدى الأطفال مؤشر على الإصابة بـ«كورونا»؟

هل سيلان الأنف لدى الأطفال مؤشر على الإصابة بـ«كورونا»؟
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تواصل – وكالات:

يعاني الكثير من الأطفال لاسيما في الصباح من مشكلة سيلان الأنف، فهل يعد ذلك مؤشر للإصابة بفيروس كورونا؟.

وفي هذا السياق، أوضح خبير طبي بريطاني أن أطفال المدارس الذين يعانون من سيلان الأنف فقط غير مصابين بفيروس كورونا.

وطمأن الدكتور تيم سبيكتور، من كينجز كوليدج لندن أولياء الأمور بأن سيلان الأنف، إلى جانب الاحتقان والعطاس، هي علامة مؤكدة على إصابة الأطفال بنزلة برد وليس بفيروس كورونا.

وقال مسؤول حكومي إن الآباء الذين يسعون لإجراء فحوصات لأطفالهم الذين يعانون من نزلات البرد فقط يساهمون في الطلب المتزايد على الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.

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