51 ألف أسرة تستفيد من خيار البناء الذاتي عبر «سكني» خلال 2020

تواصل – واس:

تجاوز إجمالي الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان منذ بداية العام 2020 حتى أغسطس الماضي 51 ألف أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء أراضيهم، فيما يأتي هذا الخيار بين مجموعة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفّرها البرنامج لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030 بحسب مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويُمكّن خيار البناء الذاتي المواطنين المستحقين الذين يمتلكون أراضٍ سكنية من تملك المسكن المناسب من خلال دعمهم للحصول على قرض عقاري مدعوم الفوائد بنسبة تصل إلى 100% وإعطاءهم الحرية في بناء وحداتهم، فيما يُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً لدعم “سكني” ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري.

كما يُتيح تطبيق وموقع “سكني” خدمة التصاميم الهندسية” لمستفيدي خيار البناء الذاتي الراغبين بالبناء من خلال الحصول على مجموعة من التصاميم الهندسية التنفيذية عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة.

وتوفر الخدمة تصاميم مميزة ذات جودة عالية وأسعار منافسة مقدمة من 15 مصمماً من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير التصاميم المميزة التي تلبي مختلف احتياجات وأذواق المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم، وتتواصل الشراكة مع مزيد من المصممين ضمن مراحل أخرى من الخدمة.

يُذكر أن برنامج “سكني” تمكّن خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 2020 من خدمة نحو 254 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول والخيارات التي يقدمها، وتشمل شراء الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي السكنية أو البناء الذاتي، وذلك ضمن مستهدفه البالغ 300 ألف أسرة حتى ديسمبر المقبل.