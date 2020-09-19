الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزارة التعليم تعلن عن تعديل جديد في شهادات الطلاب الأجانب

وزارة التعليم تعلن عن تعديل جديد في شهادات الطلاب الأجانب
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن إتاحة رقم صريح بدلاً من كلمة ناجح للطلاب غير السعوديين في نظام نور.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام الاختبارات والقبول، جاء فيه “إنه نظراً لكثرة ما وردنا من معاملات تتعلق بشهادات الطلاب غير السعوديين بشأن ظهور كلمة (ناجح) أمام بعض المواد في شهاداتهم، وطلب أولياء أمورهم تحويل كلمة (ناجح) إلى رقم صریح للدرجة المرصودة للطالب؛ لتلافي عدم قبول أبنائهم في بلدانهم، بسبب عدم معرفة معنى هذه الكلمة، ورغبة منا في تسهيل مهمتهم ومراعاة مصلحة الطلاب، نفيد بأنه تم إتاحة التعديل في نظام نور لمن يرغب في تحويل الكلمة إلى رقم صريح للدرجة في كافة الصفوف الدراسية”.

يذكر أن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أكد أن أكثر من 90% من الطلاب والطالبات حضروا الفصول الافتراضية على موقع منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد.

وأوضح وزير التعليم أن العملية التعليمية تسير أفضل من المخطط لها، حيث يشارك 97 % من المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية عن بعد.

وأشاد آل الشيخ بجهود أولياء الأمور في إنجاح العملية التعليمية عن بعد، حيث تؤكد الإحصائيات أن 37 % من أولياء الأمور يتفاعلون مع منصة مدرستي.

مواد ذات صلة

هل ستتوقف أعمال «منصة مدرستي» في إجازة اليوم الوطني؟

هل ستتوقف أعمال «منصة مدرستي» في إجازة اليوم الوطني؟

أسبوعان يحسمان قرار استمرار التعليم عن بُعد أو العودة حضورياً في المدراس

أسبوعان يحسمان قرار استمرار التعليم عن بُعد أو العودة حضورياً في المدراس

«التعليم» تحدد مزايا التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

«التعليم» تحدد مزايا التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة

وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>