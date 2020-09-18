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تعرّف على مكونات الإفطار الصحي للأطفال

تعرّف على مكونات الإفطار الصحي للأطفال
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على أهمية أن يتناول الأطفال وجبة الإفطار في المنزل كل صباح لإمدادهم بالطاقة اللازمة.

وأوضحت الرابطة أن مكونات وجبة الإفطار المثالية تتمثل في خبز الحبوب الكاملة والجبن والزبادي والخضروات والفاكهة.

ونظراً لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر؛ لذا ينبغي أن يتناول الطفل وجبة بينية خلال اليوم الدراسي. ويمكن أن تتألف هذه الوجبة البينية من شطيرة جبن من خبز الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضروات.

وفي حال رفض الطفل للطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل الأحمر والأصفر في عود خشبي.

 

 

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