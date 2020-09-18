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متخصص يوضح طرق ومراحل معالجة “البن” قبل صناعة القهوة

متخصص يوضح طرق ومراحل معالجة “البن” قبل صناعة القهوة
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تواصل- فريق التحرير:

استعرض الباحث في جودة القهوة عبد المحسن العبيد طرق ومراحل المعالجة المختلفة للبن، من بداية عملية القطف وحتى مراحل التجفيف، قبل أن يصل إلى المستهلك.

 وقال العبيد، في لقاء ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك العديد من طرق معالجة البن، أشهرها المجففة، التي تُعد من الطرق البدائية التي تُفرز فيها حبات البن بعد القطف وتوضع تحت أشعة الشمس لفترة تتراوح من 20 إلى 25 يوما، وبعد ذلك تتم عملية التقشير والفرز والعمليات الأخرى حتى يصل للمستهلك.

 وأضاف أن من الطرق الأخرى لمعالجة البن الطريقة المغسولة، وفيها تُقطف حبات البن وتوضع في برك مائية لتنظف، وبعد ذلك توضع في جهاز تقشير، ومن ثم تُغسل وتُصفى وتوضع على أسرّة للتجفيف، تمهيدا لعملية التصنيع.

 وأشار إلى أن من طرق المعالجة أيضا طريقة تُسمى العسلية، وفيها يتم تقشير حبات البن ثم تُجفف قبل الغسل، ومن مميزاتها أن قوام القهوة ما بين المجففة والمغسولة، إضافة إلى أنها معتدلة الحلاوة والحمضية.

 

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