الرياض تتقدم 18 مركزًا بمؤشر المدن الذكية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض تقدم مدينة الرياض 18 مركزًا بمؤشر المدن الذكية وحصولها على المركز الـ 53 عالميًا من بين 109 مدن حول العالم، وذلك وفقًا لتصنيف المركز الدولي للتنافسية لعام 2020.

وأحرزت الرياض تقدماً في غالبية المؤشرات ومنها سلاسة الوصول إلى الخدمات الطبية والثقافية، ومدى توافر فرص التعلم مدى الحياة من قبل المؤسسات المحلية، وسهولة الوصول إلى قوائم وفرص عمل من خلال الإنترنت، وجودة تدريس المهارات الإلكترونية في المدارس.

ووفقًا لبيان رسمي صدر عن المؤشر، فقد أشاد سكان الرياض بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، والتي سهّلت بدء الأعمال التجارية الجديدة، ومعالجة الوثائق الحكومية وخدمات الهوية عبر الإنترنت، الأمر الذي قلل من أوقات الانتظار.

وقال البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية إن أداء الرياض جاء نتيجة ما طبقته من تحسينات تمثل مثالاً يُحتذى به، وأضاف “أحرزت الرياض تقدماً كبيراً في أدائها هذا العام متجاوزة مدنا مثل طوكيو وروما وباريس وبكين، الأمر الذي يعتبر رسالة قوية مفادها أن الرياض قطعت شوطاً كبيراً في الطريق الصحيح لتطوير وتحسين نوعية ومستوى حياة مواطنيها”.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدّرت أبوظبي مؤشر المدن الذكية في المركز 42 عالمياً، بعد أن تقدمت 14 مركزاً في مؤشر هذا العام، تلتها دبي في المرتبة 43 عالمياً والثانية على مستوى المنطقة.