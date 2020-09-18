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«حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال تأخر الرد على اعتراض المستفيد

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال تأخر الرد على اعتراض المستفيد
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح برنامج” حساب المواطن” الإجراء المتبع حال التأخر في الرد على اعتراض تقدم به مستفيد من أحد الدفعات.

وأضاف “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكن معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حساب (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة).

وأعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 34 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: (اضغط هنا).

تجدر الإشارة إلى أن “حساب المواطن” أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 34 حوالى  10.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

 

 

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