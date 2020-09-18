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وسط توترات مع «إيران».. بارجات حربية أمريكية تدخل مضيق «هرمز»

وسط توترات مع «إيران».. بارجات حربية أمريكية تدخل مضيق «هرمز»
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تواصل – وكالات:

بعد أيام من تعهد وزير الخارجية الأميركي بفرض عقوبات دولية ضد إيران، أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الجمعة، أن قواتها أدخلت حاملة طائرات وبارجات حربية عبر مضيق هرمز.

من ناحيته، أكد قائد المجموعة الهجومية الأميركية الأدميرال، جيم كيرك، استعداد قواته قائلاً: “نحن في ذروة الاستعداد”.

وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أنّ مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز، تضم طرّادين مزودين بصواريخ موجهة ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء أميركيين ودعم التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

كما أضاف كيرك: “تعمل مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ يوليو، وهي في ذروة الاستعداد”.

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية قد تعهد الثلاثاء الماضي  بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات دولية أخرى ضد إيران تقول الولايات المتحدة إنها ستُستأنف السبت، حيث ستمنع واشنطن إيران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية، حتى مع اختلاف الحلفاء الأوروبيين مع موقف واشنطن، قائلاً: “سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية وبعد ذلك بيع أسلحة لحزب الله.

يذكر أن واشنطن ترسل بانتظام مجموعات حاملات طائرات إلى الخليج لإجراء تدريبات ودعم عمليات الولايات المتحدة والتحالف المناهض لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

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