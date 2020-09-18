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«فيسبوك» تعتزم إطلاق نظارات ذكية من ماركة «راي بان» في هذا الموعد

«فيسبوك» تعتزم إطلاق نظارات ذكية من ماركة «راي بان» في هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت “فيس بوك” أنها تعتزم إطلاق نظّارات ذكية سنة 2021 من علامة “راي بان” التجارية بالتعاون مع مجموعة “ايسيلور لوكسوتيكا” الرائدة عالمياً في مجال النظارات.

وأوضح مؤسس المجموعة مارك زوكربيرج أن الشراكة مع “ايسيلور لوكسوتيكا” تندرج في إطار مشروع أوسع للمجموعة الأمريكية التي ترغب في إنتاج نظارات تعتبر أنيقة، توفر في الوقت نفسه لصاحبها ضمن حقل رؤيته بيانات ورسوماً بيانية عن الواقع المحيط به.

وقال مؤسس فيسبوك  إن نظارات “راي بان” تشكّل “مرحلةً أولى نحو نظارات للواقع المعزّز”، مؤكداً أنها “تُعتَبَر نظارات جميلة”.

وتجمع الشراكة “تطبيقات فيس بوك وتقنياتها مع ريادة علامات لوكسوتيكا التجارية وخبرة ايسيلور في مجال عدسات النظر”، بحسب ما أوضحت “ايسيلور لوكسوتيكا” التي تتخذ من فرنسا مقراً، في بيان منفصل.

وجاء في رسالة من “فيس بوك” لشرح المشروع “تخيلوا نظارة توفّر لكم بالبعد الثلاثي طبقة من المعلومات الإضافية المفيدة والدقيقة تبعاً للمحيط الذي توجدون فيه، إضافة إلى ما تراه عيونكم”.

وأضافت الرسالة أن “أداة كهذه يمكن أن تساعد” مستخدمها “على تنفيذ بعض المهام اليومية، كالعثور على المفاتيح أو التنقّل في مدينة جديدة أو تسجيل لحظة معينة”،

وأوضحت “فيس بوك” التي غالباً ما توجه إليها انتقادات بسبب النقص في حماية الحياة الخاصة للمستخدمين، أن هذا العنصر يشكل أحد أولويات المشروع.

وبدا أن الشركة تحرص على تجنّب أي انتقادات مماثلة لتلك التي رافقت إطلاق “غوغل غلاس” عام 2013 لتضمّنها آلة تصوير يمكن تشغيلها سرياً.

وصرفت “فيس بوك” النظر عن بيع هذا المنتج للجمهور قبل أن تطلق عام 2017 نظارات متصلة بالانترنت مخصصة للشركات.

 

 

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