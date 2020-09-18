بالفيديو.. حريق خزان مياه أحد المنازل بسبب «مروحة التبريد».. ومختص يقدم الحل البديل

تواصل – فريق التحرير

وثّق مواطن حريقًا نشب بخزان المياه أعلى منزله، دون حدوث أي إصابات، حيث كشف عن سبب الحريق مُحذرًا المواطنين من استخدام أجهزة التبريد أعلى خزانات المياه.

ونشر المهندس عبدالغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، مقطع مصور لأحد المواطنين يوثق حريق أحد الخزانات أعلى منزله، بسبب احتراق مروحة التبريد التي يتم استعمالها لتبريد المياه داخل الخزانات خلال فترة اشتداد الحرارة، وحذر المواطن من سهولة احتراق مثل هذه الأجهزة لتكون سببًا في اشتعال النيران بالخزان والسطح بالكامل لو لم يتم الانتباه لها في الوقت المناسب.

من جانبه، علّق صاحب حساب الصيانة المنزلية كأحد المختصين في هذا الجانب، بقوله إن هناك بدائل أخرى أكثر فاعلية وأمانًا من وضع أي جهاز أعلى سطح المنزل لتبريد المياه، ومن هذه البدائل تظليل الخزانات وتركيب عوازل للحرارة على المواسير الناقلة للمياه بالمنزل مما سيغير درجة حرارة المياه بصورة كبيرة حيث نشر الفكرة في عدة مقاطع مصورة